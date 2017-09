Tres mujeres fueron detenidas al vender a una bebé por 90.000 bolívares

#Cicpc SD Punta De Piedras y Porlamar capturaron a 3 mujeres por vender a una bebe de 9 meses por 90.000 Bs. (Bebe rescatada) Las aprehendidas quedaron identificadas como Annys Josefina HERNANDEZ ROJAS (50), Rosanny Teresa GUEVARA VILLALBA, (22) (Madre de la Infante) y Maria Elena VELIZ VALLEJO (42). El procedimiento policial fue realizado en el Sector Altos de Gallegos, entre Cercado y Tacarigua, Municipio Gómez, estado Nueva Esparta. Se pudo conocer que funcionarios adscritos a las SD Punta de Piedras y Porlamar, lograron la aprehensión de las supra mencionadas ciudadanas, luego que se determinara que vendieran a la referida infante a una pareja por la cantidad de 90.000 bolívares; siendo rescatada sana y salva, quedando bajo la protección de una casa de abrigo. Dicho procedimiento quedo a la orden de la Fiscalía Novena del Ministerio Público del estado Nueva Esparta. #Cicpc #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #Policia #Criminalistica #Paz #Instagram #PoliciaCientificaDeVzla

A post shared by Douglas Rico (@douglasricovzla) on Sep 11, 2017 at 8:00pm PDT