Antonio Cedeño: “Lamentamos la actitud de poder”

Con acusaciones directas a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Antonio Cedeño Umana declaró que la época de “solo blanco y negro” llegó a su final. Esto al referir que su candidatura apoyada por tres toldas políticas independientes, buscará una mayoría en las próximas elecciones regionales que le permitan gobernar el estado Anzoátegui.

Cedeño detalló un abanico de propuestas que buscará ejecutar en su periodo de gobierno, la primera de sus ofertas es consolidar la producción y alcanzar una capacidad de 400 mil empleos en la entidad.

El dirigente fue enfático al criticar las aspiraciones de Antonio Barreto Sira, quien fue elegido por consenso entre las organizaciones que agrupa la MUD en Anzoátegui. Rechazó que desde la coalición opositora no se promovieran las elecciones internas.

¿Cómo nacen sus aspiraciones para gobernar el estado Anzoátegui?

Debemos comenzar con los que nos motivó a realizar la marcha por las primarias. Nosotros lamentamos la actitud y mentalidad del poder arbitrario que caracteriza a este mariscal de la derrota, que tiene más de tres derrotas encima y sigue pretendiendo tener la titularidad de ser el cazabobo mayor del estado y el pran de la política.

Salimos a la calle a tocar las puertas y el corazón, porque la mayoría no tiene formación ideológica y política y están convencidos que hay un proyecto de estado.

¿En qué consiste el proyecto de estado?

Lo hemos denominado “Principios electorales” y nuestra propuesta es una zona franca en Guanta para generar 25 mil empleos con meritocracia. En Barcelona tenemos un perímetro cultural y como referencia intelectual a Miguel Otero Silva. A Puerto La Cruz la convertiremos en la capital del Carnaval, traeremos todas las escuelas de samba de Brasil, Aruba y Curazao para hacer crecer el turismo.

También vamos a repotenciar a Lechería. Al lado de Jose construiremos el parque de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).

La cuenca del Unare debe comenzar por Clarines, luego pasar por Onoto y llegar a Mapire, para crear 80 invernaderos de 40 hectáreas y generar 400 mil empleos.

¿Cuál fue la respuesta de la MUD ante las primarias?

Fue absolutamente negativa porque no tuvieron la decencia de responder. Eso nos demuestra la soberbia y que carecen de humildad y espíritu humanista. Tienen una vanidad y aspiraciones egocentristas.

Ellos podrán tener tarjetas, pero nosotros tenemos pueblo, voto, sentimientos y corazones que nos acompañan. Habrá una rebelión moral silenciosa y electoral porque estamos cansados que los mariscales de la derrota.

¿Cómo enfrenta la polarización entre oposición y oficialismo?

La polarización está en la conciencia de las personas. Aquí la mayoría de las familias tienen criterio y estamos en la era del color, el carro sale sin chofer y el avión sin pilotos. Ya no vivimos en la era del televisor en blanco y negro.

No hay debilidades hormonales, sino conciencia de que un hombre vinculado a hechos delictivos no se le puede entregar la seguridad y familia y menos los bienes nuestros.

¿Qué opina acerca de la candidatura de Aristóbulo Istúriz?

Es un problema interno del PSUV. En lo particular, no tengo nada que ver con un problema interno.

Si es el candidato y debe salir y dar la cara. La democracia necesita un gobernador para convocar a las mejores personas, para hacer un gobierno eficiente ante la falta de empleos y medicinas.

¿Se habla de que Copei se sumará a su postulación, pero hay voceros de la tolda que apoyan otro candidato?

Ni Rafael Caldera ni Eduardo Fernández pudieron convertir a Copei en una empresa personal. Copei es una empresa familiar, cada uno tenemos acciones, el que tenga formación cristiana y democrática puede hacer reflexiones.

Si pretenden apoyar a un candidato que está más rayado que una cebra.

¿Cuáles partidos apoyan su candidatura?

El mejor partido es la sociedad civil. Tenemos Unidad Popular (UPP 89) y Tizón.

¿Cuál es su opinión sobre que todavía no haya fecha para elegir a los diputados regionales?

Por lo pronto, tengo entendido que son para octubre. Aspiro que los próximos diputados le paren más a la construcción y no a leer la gaceta de quienes son los abuelos del que va a correr la tercera válida.

Desde la MUD y el Psuv anunciaron que su organización es a través de los 1×10, ¿cuál es su estrategia?

Yo dudo que tengan uno por diez, porque de 10, solo una salida. Tienen el más grande rechazo de un candidato a la gobernación del estado.

La gente sabe quién es el bueno y quién es el malo. Este señor no tiene sentimientos y tiene una conducta irregular en su vida pública.

