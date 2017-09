PROGRAMACIÓN| Actividades en honor a la Virgen del Valle se realizarán en gran parte del estado Anzoátegui

Este viernes 8 de septiembre en gran parte del estado Anzoátegui se dará inicio a las actividades correspondientes a los 106 años de la coronación de la Virgen del Valle, patrona del Oriente venezolano.

A continuación las actividades a realizarse en las principales ciudades de la entidad:

EN BARCELONA;

A las 9:00 am iniciará una procesión que recorrerá la calle Juncal y la avenida Fuerzas Armadas, que tiene como encuentro el Parque Robert Serra.

iniciará una procesión que recorrerá la calle Juncal y la avenida Fuerzas Armadas, que tiene como encuentro el Parque Robert Serra. A las 10:00 am se tiene previsto un recorrido de la virgen: (De acuerdo a las condiciones del cauce del río Neverí se realizará una peñerada hasta la población de Caicara, si el nivel del afluente no permite el recorrido, las embarcaciones se concentrarán en playa Las Bateas para recorrer el mar hasta Caicara).

se tiene previsto un recorrido de la virgen: (De acuerdo a las condiciones del cauce del río Neverí se realizará una peñerada hasta la población de Caicara, si el nivel del afluente no permite el recorrido, las embarcaciones se concentrarán en playa Las Bateas para recorrer el mar hasta Caicara). A las 12:00 m se realizará una Serenata a la virgen en Caicara.

se realizará una Serenata a la virgen en Caicara. Para finalizar, a las 12:00m se llevará a cabo en Playa Caicara el concurso de imágenes con mejor vestido y botes con mejor decoración.

EN PUERTO LA CRUZ:

En el municipio Juan Antonio Sotillo, devotos de la Virgen del Valle podrán asistir a las siguientes actividades el día de hoy: –

07:00 am: Repique de campanas en las 15 parroquias de Sotillo.

7:30 a.m: Cohetazo en la sede de la alcaldía. Luego caravana hasta la Iglesia Santa Cruz.

10:00 a.m:. Santa Misa en el Paseo de La Cruz y El Mar.

11:00 p.m: Bendición del mar y la Feria Gastronómica en honor a la Virgen del Valle. Recorrido por el mar.

5:30 p.m: Espectáculo cultural en el antiguo Paseo Colón.

EN LECHERÍA:

En el municipio Urbaneja se celebrará una misa a las 8:00 a.m. en honor a la Virgen del Valle en la iglesia María Auxiliadora.

11:00 am: Paseo de la Virgen por playa Mansa.

5:00 pm: Misa en la iglesia María Auxiliadora.

7:00 pm: Procesión de la Virgen del Valle por las distintas calles del municipio.

Como es costumbre en el municipio, las calles del sector Santa Rosa, son adornadas con flores y globos y se realizan rosarios en distintas calles. De igual manera se realizarán los actos culturales organizados por la comunidad.

EN GUANTA:

En el municipio Guanta las actividades culturales y deportivas inician en la calle principal del sector Los Cocalitos II, desde las 8:00 am.

5:30 pm: Procesión de la Virgen del Valle por el casco central del municipio Guanta.

7:30 pm: Misa en honor a la Virgen del Valle.

7:00 pm: Elección y coronación de la reina de la feria.

Sábado 09. Gala cultural en la plaza Miranda 7:00 pm.

Domingo 10. Cierre de la feria con un encuentro cultural, hora: 7:00 pm.

Redacción