Alex Cabrera: Si no me dan la oportunidad, me retiro

“Si no me dan la oportunidad de volver para retirarme, entonces ya estoy retirado”, comentó Alex Cabrera después de que los Tigres de Aragua informaran que el poderoso jonronero quedaba en libertad.

El autor de 135 cuadrangulares en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional afirma que puede seguir jugando, pero ante la dificultad de encontrar un equipo que le abra las puertas para la temporada 2017-2018, la posibilidad del retiro es toda una realidad.

“Todo lo que hecho en el béisbol está escrito y nadie lo puede borrar. Todo el mundo sabe lo que he hecho por el béisbol”, continuó Cabrera. “Qué más le puedo pedir a Dios. Si me dan la oportunidad de retirarme, vuelvo y me retiro. Si no, ya estoy retirado. Sé que puedo seguir jugando”.

Cabrera ha sido uno de los jugadores más importantes en la historia de la LVBP. “El Samurái” cuenta con tres premio a Jugador Más Valioso (97-98, 13-14 y 15-16), Productor del Año, una Triple Corona ofensiva y el récord de más vuelacercas en una campaña, con 21 estacazos en la zafra 2013-2014, tras dejar atrás los 20 bambinazos de Baudilio Díaz en la batalla 1979-1980.

Meridiano