Odebrecht de Venezuela desmiente a Ortega Díaz y niega haber pagado USD 100 millones a Cabello

El grupo brasileño Odebrecht de Venezuela rebatió las acusaciones de Luisa Ortega Díaz de haber participado en un esquema de pago de sobornos a líderes políticos adeptos al Gobierno, entre ellos el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello.

En un comunicado de prensa, Odebrecht afirmó que tras revisar en sus sistemas y los testimonios de quienes colaboran con la megaoperación anticorrupción Lava Jato, “no procede la acusación de haber pagado 100 millones de dólares al expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello”.

La empresa negó haber girado este u otro valor, “de forma directa o indirecta, a través de terceros o en nombre propio, a la empresa española TSE Arietis”, también citada por Ortega Díaz.

La mayor constructora de Brasil, cuyos principales directivos firmaron un acuerdo de colaboración con la justicia en 2016 para reducir sus penas por corrupción producto de la Lava Jato, rechazó haber recibido pagos “por trabajos no realizados y reafirma que el ritmo de las obras en ejecución acompaña el cronograma de pagos de los clientes locales”.

A continuación, el comunicado íntegro:

Después de realizar una exhaustiva búsqueda en los antiguos sistemas y en los testimonios de sus ex integrantes que colaboran con la fuerza tarea del Lava Jato, Odebrecht afirma que no procede la acusación de pago de US$ 100 millones al ex-presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, y que tampoco hizo ningún pago por ese monto, directa o indirectamente, a través de terceros o en su nombre, a la empresa española TSE Arietis, citada por la ex fiscal.

La empresa niega que haya recibido pagos por trabajos no realizados y reafirma que el ritmo de las obras en ejecución acompaña el cronograma de pagos de los clientes locales. En los 25 años en que está presente en Venezuela, Odebrecht concluyó proyectos relevantes que se encuentran en pleno funcionamiento, atendiendo a diversas comunidades del país.