Taylor Swift experimenta con el rap en su nueva canción

Taylor Swift está decidida a dejar atrás su imagen de chica country. En esta oportunidad la cantante sorprendió a buena parte de sus fanáticos con el sencillo “Ready For It”, publicado este domingo en su cuenta personal de Youtube.

Desde su álbum “Red” vimos un cambio considerable en la cantante quien poco a poco fue dejando sus raíces campiranas para adentrarse en el pop, rock, house y ahora con una canción que se le aproxima notablemente al género rapero.

“Más joven que mis exes pero actúa como todo un hombre, no veo nada mejor que él. Lo tendré para siempre como mi venganza”, dice parte de la canción.

“Reputation” es el nombre del sexto álbum de la cantante americana de donde se desprende el sencillo promocional “Look what you made me do”, cuyo video logró el mayor número de reproducciones en Youtube en tan sólo un día.

Agencias