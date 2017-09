Ramos Allup: 70% de los venezolanos dispuestos a votar en regionales

El secretario general de Acción Democrática y diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, aseguró que de acuerdo con las encuestas y sondeos de opinión, es cada vez mayor el porcentaje de ciudadanos que está dispuesta a votar en comicios regionales.

“Para los últimos sondeos que he recibido incluso viniendo por carretera, ya debe estar cerca del 70% de disposición de la gente de participar en elecciones regionales. Si ese porcentaje se produce, el gobierno no quedará ni siquiera con una gobernación”, dijo Ramos Allup quien agregó que en Táchira, la determinación es mayor que en el resto del país.

“Por forfeit les vamos a entregar 23 gobernaciones, 335 alcaldías y la presidencia de la República? Ojalá y la insensatez de alguno que están llevando agua al molino del gobierno, no se produzca una extensión y que alguna gobernación se perdió porque la gente no fue a votar”, agregó.

Dijo que cuando hizo la propuesta de participar en elecciones luego de las protestas, sabía que sería cuestionado pero incluso los mismos abstencionistas desistieron de su actitud de no participar.

“Es una situación difícil con el presidente Carlos Andrés Pérez, él me dijo: ‘Henry, no te preocupes. Llueve y escampa’. Esa lluvia que me cayó encima pasó rápido. Nosotros no contratamos encuentas. Recibimos todas las encuestas, incluso las que manda a hacer el gobierno y todas marcan una tendencia a la participación”, explicó.

Rechazó el calificativo de vacuna que algunos candidatos han dado a la MUD por solicitar dinero destinado a la realización de elecciones primarias.

“Vacuna es una palabra muy fea y usada en este caso indebidamente. Por qué se les cobra a los candidatos? Porque hay que sufragar los gatos de las urnas electorales, la impresión de las papeletas, comunicaciones, logística. Cómo hace uno si hay gastos que cubrir, dijo Ramos Allup.

Considera que no le solicitarán carta de buena conducta a los candidatos ni tampoco inhabilitaran a los que resulten electos para participar en regionales.

