Así se verán Javier Bardem y Penélope Cruz en “Loving Pablo”

A casi 24 años del asesinato de Pablo Escobar y con más de una decena de documentales, series y películas sobre su vida, llega una nueva entrega cinematográfica llamada “Loving Pablo”, próxima a estrenarse el 6 de septiembre en el Festival de cine de Venecia, esta vez centrada en la relación entre la periodista Virginia Vallejo y el narcotraficante antioqueño.

Le tomó 10 años a Javier Bardem llevar la historia a la gran pantalla, aún asegurando que recibió en el pasado múltiples propuestas para interpretar a Escobar:

“Nunca sentí ese vínculo humano con ninguno de esos papeles (…) Quería retratar a un verdadero Pablo Escobar, porque esa es la parte de miedo, era un ser humano, no era una máquina, no era una idea, era una persona, no lo veía en esos proyectos”, dijo en entrevista con E!

La película inspirada en el libro homónimo de Vallejo, contará con la participación de la esposa de Bardem, Penélope Cruz, encargada de interpretar a la polémica periodista.

Sin salirse del personaje

Bardem relató cómo él y Cruz tenían la necesidad de no salirse de personaje mientras se encontraban en el set de grabación para no confundir su relación dentro y fuera de la pantalla:

“Era necesario que pudiéramos volver a nosotros mismos(…) Para volver a casa y tener una vida. En realidad fue fácil. Era divertido y creo que ambos hicimos un pequeño paso hacia el crecimiento como artistas, porque en lugar de caminar alrededor de las cosas realmente fuimos allí.Nos protegimos por ser el personajes, no trayéndolos a nosotros”, dijo.

De igual manera, el actor aseguró que por un momento se sintió enteramente como Escobar: “Sentí por un segundo lo que sería ser él, me sentí realmente poderoso y fue aterrador.”

Globovisión