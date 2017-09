FOTO: ¿Cómo luciría Lady Di hoy en día?

@mariacelestearraras: Así luciría la princesa Diana a sus 56 años si estuviera viva. En el 20 aniversario de su muerte contratamos a dos expertos forenses que se dedican a eso y después de un minucioso trabajo nos presentaron este dibujo en @alrojovivo Para llegar a esta imagen los expertos estudiaron foros de los padres y abuelos de Diana e hicieron un cuidadoso estudio de su rostro. Los expertos son mundialmente reconocidos por su trabajo haciendo bocetos de como lucirían niños perdidos ya de adolescentes o adultos.

A post shared by Al Rojo Vivo (@alrojovivo) on Aug 31, 2017 at 6:49pm PDT