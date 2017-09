Altuve donará 55.000 dólares a damnificados del Huracán Harvey

Normalmente alegra a los aficionados de Houston con sus batazos y jugadas en la segunda base, pero ese aporte no es suficiente para José Altuve. En especial tras días donde la tristeza se apoderó de la zona, porque tras la arremetida del Huracán Harvey, es poco lo que puede ayudar un cuadrangular o un inatrapable.

Por eso, el segunda base venezolano no dudó en acudir al Centro de Convenciones George R. Brown, para estar con los damnificados del huracán. “Sé que muchas personas perdieron sus casas y eso me hace sentir realmente mal”, declaró Altuve a MLB. “Siento que le debo algo a Houston”.

Today #Astros players spent their off day in the community, including a visit with evacuees at GRB. #ForHouston pic.twitter.com/WiazC38Jpp

— #AstrosHarvey (@astros) September 1, 2017