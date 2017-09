A Kerly Ruiz no le gustó que se metieran con su mamá en La Bomba (+Video)

Con respecto a lo que escuché el dia de hoy en mi contra, donde todavía no salgo de mi asombro, quiero decirte públicamente Madre, que no sólo te amo, eres mi vida, mi mano derecha, mi mejor amiga, mi aliada, mi compañera, mi creadora! Porque si estaré junto a ti dándote en vida lo que te mereces! Es mi mejor manera de honrar a esa mujer que ha dedicado toda su VIDA para Ser de mi, quien soy, una mujer de bien, una mujer FAMILIAR, que daría todo por mi hija y por mis Padres! Por qué quien puede criticar el amor y apego que se le puede tener a una madre? Solo lo harían los inhumanos !Juntas por siempre amada Madre, dios te de mucha vida para que sigamos para arriba y para abajo juntas. Quien me quiera debe respetarte y valorarte porque eres además de mi hija el ser más importante en mi vida! A las madres se les honra en vida y a ti te honraré y te haré feliz, tengo tanto que agradecerte porque fuiste tú la quien ha estado conmigo en las buenas y en las malas, en mi embarazo cada eco, cada malestar, cada vivencia estuviste junto a mi! Y hoy sigues siendo mi apoyo y gracias a ti estoy criando a mi hija para que sea una niña de bien y sea feliz ! Que importa el qué dirán y SÍ Dependo emocionalmente de mi madre porque la disfruto la respeto y la valoro en vida y es mi pilar fundamental; muchos criticaran mi pasado o tal vez mi presente, pero eso si, el que juzgue mi camino, le presto mis Zapatos. Y señor periodista, @orsuague el amor de MADRE e HIJA no se cuestiona! Y si Ud no disfruta a su madre como yo, déjeme decirle que ha perdido el tiempo más valioso que Dios le ha dado! Y el estudio del comportamiento humano debe dejárselo a los psicólogos Ud dedíquese al periodismo e investigue más ya una vez se lo dijeron y creo no agarró consejo, la moneda tiene dos caras investigue bien! Mi entorno sabe que este programa quedo en el olvido hace 7 años que salí de el! pero creo que ellos si no me pudieron olvidar ! Jamás he emitido comentario en mis redes sobre alguna opinión de mi carrera, relaciones amorosas pero que se toque el tema de mi madre ya es como mucho! Mi familia se respeta y créame que si mi madre me cuida a Gail o va al canal, eso se respeta !

