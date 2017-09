Maikel Moreno: Instalada en la DEM la Comisión de Alto Nivel para el Aporte Constitucional

Informo al país que hemos instalado en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura @dem_tsj la Comisión de Alto Nivel para el Aporte Constitucional @asambleanacionalconstituyente @minpublicove @mijpvenezuela @mspenitenciario @defensapublica.vzla @tsj_venezuela @dem_tsj @enmvenezuela @igtprensa como una Plataforma Jurídica Constituyente a Nivel Nacional de apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente y así formular nuevos proyectos constitucionales. Vamos todos juntos a trabajar por la paz en el país.

