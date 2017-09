González: Hay que realizar una investigación seria sobre caso Odebrecht

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, aseguró que “el secuestro de las instituciones” hizo que el parlamento no pudiese debatir sobre el tema Odebrecht, “llegamos tarde a este tema”.

“Ninguna de las obras de Odebrecht esta lista, además de que hay sobreprecios de hasta 3 veces más y hubo sobornos para conseguir los contratos (…) hay que hacer una investigación seria para saber quien se llevó la plata, hay muchas cosas ocultas allí y todos los ministros deben responder”, acotó en el programa A Tiempo de Unión Radio.

Por otra parte, González recalcó que es necesario asistir a las elecciones regionales porque no se puede dejar espacios libres y criticó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no haya publicado las fechas de los comicios ni como va a ser el sistema de dicho día, el gobierno sabe que las va a perder y no queremos a través del voto conseguir el cambio.

“Cualquier acuerdo en el país pasa por publicar las fechas de elecciones, debemos tener reglas claras y que se cumpla con lo estipulado en la constitución”.

Unión Radio