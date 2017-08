Olivares: Nunca se ha engañado a nadie; se ha mantenido el camino electoral

El candidato a la gobernación del estado Vargas, José Manuel Olivares,aseguró que la inscripción de las postulaciones por parte de diputados a la Asamblea Nacional no representa un engaño a los venezolanos, puesto que es una forma de retar al gobierno nacional.

“Es un acto para volverlos a retar con votos, porque quienes no creemos en la lucha armada volvemos a retar al Gobierno”, explicó el médico de profesión durante una entrevista para Primera Página.

En este sentido, Olivares reiteró que “el que vea hoy esto y lo critique porque crea que esto es un premio, no entiende que esto es una forma de levantarle la voz al Gobierno”.

“Nunca se ha engañado a nadie, se ha mantenido el camino electoral”, subrayó.

Al ser cuestionado sobre la propuesta hecha por el constituyentista Diosdado Cabello, sobre solicitar una carta de buena conducta a laAsamblea Nacional Constituyente para los candidatos a las gobernaciones, el diputado Olivares calificó el hecho como “miedo a las elecciones”.

José Manuel Olivares anunció que “las últimas encuestas aseguran que si mañana fueran las elecciones, las ganaría con 25 puntos”, por lo que el requisito propuesto por Cabello busca impedir que la oposición no participe en las elecciones.

Cita a la ANC

Luego que la Asamblea Nacional Constituyente emitiera este miércoles una cita a la junta directiva de la Asamblea Nacional, el diputado por el estado Vargas confirmó que “si nos dan el espacio y la televisión nacional encadena, iremos a la ANC a decirle a la cara que el país no tiene alimentos y medicinas”.

Sin embargo, aclaró que si la directiva de la AN asiste a la sesión convocada para este viernes a las 10:00 a.m. no significa el reconocimiento de la instancia constituyente.

“Nosotros no vamos a reconocer algo que no va a resolver los problemas de la gente, que es fraudulenta”, explicó, para luego agregar que “estoy seguro que los diputados no irán a la ANC a ser sumisos”.

Errores de la MUD

El diputado y candidato a gobernador por el estado Vargas reconoció que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha cometido errores y no “ha sabido comunicar pedagógicamente”.

“Sí, la unidad ha cometido errores. Sí, la unidad no ha sabido comunicar pedagógicamente, y debemos decirle al país que no pudimos detener la estafa Constituyente”, sentenció.

Además, manifestó su comprensión con respecto a la decisión de la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, de retirarse del bloque opositor, pero también reiteró su petición de sumarse a las elecciones.

“Yo diría a María Corina y a su partido que luchen, que sigan luchando en la calle. Yo creo en la calle y en el voto, por eso les pido que se sumen a los votos”, concluyó.

Fuente: Globovisión