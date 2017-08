El Barça guarda un minuto de silencio en homenaje a víctimas de atentados

Los jugadores del FC Barcelona guardaron un minuto de silencio este viernes antes de la sesión de entrenamiento en homenaje a las víctimas de los atentados terroristas del jueves, que acabaron con la vida de 14 personas, indicó la Liga.

El Barça subió un vídeo a su cuenta de Twitter en el que se ve a los futbolistas de pie y en silencio sobre el círculo central del campo de entrenamiento del equipo, en Sant Joan Despí, a las afueras de la ciudad. El club acompañó dicho vídeo con el ‘hashtag’ #TotsSomsBarcelona (Todos somos Barcelona).

Por su parte, el presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu, participó en otro minuto de silencio celebrado en la plaza Cataluña, en Barcelona, en presencia del rey Felipe VI.

FC Barcelona join the minute's silence. The President Bartomeu and Directors Vilanova and Teixidor represented the Club at Pl.Catalunya. pic.twitter.com/hYePU3Yz9b

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2017