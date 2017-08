Ramos Allup: La decisión de la Unidad es seguir resistiendo

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup consideró que la Mesa de la Unidad Democrática debe seguir resistiendo pese a que el Gobierno a su juicio, ha intentado diluir la fuerza opositora.

“En un régimen que no es democrático y hace uso de todas las ventajas institucionales para tratar de minimizar los organismos que no controla, no sorprende lo que pueda hacer, la decisión de nosotros es seguir resistiendo”, aseguró.

El parlamentario reiteró que la participación de candidatos opositores en las elecciones regionales es una decisión correcta. “Nos han criticado muchísimo a quienes hemos decidido participar en medio de circunstancias adversas, pero si no participamos entregamos todos los espacios”.

Sobre la acusación contra el diputado Germán Ferrer señaló que obedece a intereses políticos. “Esto pasa cuando Ferrer y la Fiscal marcan distancia con el gobierno”.

Respecto a la Comisión de la Verdad, dijo que busca sacar de carrera a los candidatos de oposición de cara a los comicios regionales.

Fuente: Globovisión