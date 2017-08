Blyde advirtió que el CNE impondrá más trabas de cara a las regionales

El alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, aseveró que todas las actuaciones que está realizando la Asamblea Nacional Constituyente –ANC- son nulas e inexistentes “porque nació usurpando al pueblo venezolano su soberanía a quien no se le consultó si quería una constituyente, eso no es una ANC originaria ni plenipotenciaria”.

“Estamos viviendo una secuencia de subordinación de los poderes que ya sabíamos que estaban subordinados y complotados para producir la ruptura del orden constitucional”, destacó en entrevista a Globovisión.

Blyde advirtió que el gobierno y el Consejo Nacional Electoral –CNE- seguirán poniendo trabas para obstaculizar el desarrollo del proceso electoral de cara a las regionales en octubre. “Seguramente van a poner más requisitos sobrevenidos y la oposición tiene que ser tan unida para mantenerse y obligar al gobierno que expulse a los candidatos a la gobernaciones o tenga que diferir como seguramente va a pasar porque no se van a medir voto a voto”.

Blyde insistió en que la imposición de escollos continuará. “Creo que todos somos necesarios pero no suficientes (…) Esta unidad tiene que abarcar a muchos más actores, incluso aquellos disidentes del chavismo que nos unió Maduro, quien cometió el mayor error político al llamar a la ANC porque unifico a 80% del país, al 80% de la dirigencia en la defensa de la constitución de 1999”.

En cuanto al diálogo forzoso convocado por el presidente Maduro, Blyde señala que es una contradicción porque no hay forma de forzar un llamado a la paz imponiéndose. “En este momento no hay ningún diálogo, ni puente, ni negociación, ellos avanzan en su constituyente fraudulenta, cortando cabezas, empujando los poderes para que los reconozcan y se subordinen y no sabemos qué otros actos constituyentes absolutamente de hecho y no de derecho se van a producir y eso no es buscar la paz del país”.

Fuente: Unión Radio