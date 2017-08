Ronaldo Chacón: “Estoy viviendo un momento muy bonito”

Caracas FC logró este domingo una importante victoria por 1-0 ante el Zamora FC, con tanto del delantero y mundialista sub 20 Ronaldo Chacón, quien logró marcar para la causa capitalina por segundo partido consecutivo -primero ante Petroleros de Anzoátegui y ahora ante el cuadro barinés- y que poco a poco se abre un lugar en el equipo grande.

El conjunto blanquinegro se había convertido en uno de los rivales más complicados para los avileños; de hecho, en lo últimos siete compromisos disputados, el once veces campeón de Venezuela no había podido sumar de a tres. En “La Carolina”, el conjunto capitalino no lograba salir victorioso desde hace siete años, sin embargo, el tanto de Chacón logró acabar con la mala racha.

Sobre el compromiso de la jornada dominical, el delantero oriundo del estado Táchira comentó: “Sabíamos que iba a ser un partido difícil, y lo fue. Sin embargo, nunca nos rendimos, supimos sacar el partido adelante y quedarnos con tres puntos importantísimos”. Agregó: “Barinas es un plaza muy complicada, estábamos conscientes de que ganando nos colocábamos en los primeros lugares de la tabla de clasificación y lo logramos”.

Confesó que la clave para sacar el triunfo en territorio llanero fue que nunca perdieron la concentración ni bajaron los brazos, además de que fueron contundentes en ataque. “Supimos aguantar bien en defensa y aprovechamos la oportunidad que se nos presentó de cara al gol…Resalto la unión de este grupo, somos una gran familia con un objetivo en común. Este equipo está para ser campeón”, agregó.

El jugador de 19 años de edad hizo referencia a su actualidad dentro del combinado avileño. “Estoy viviendo un momento muy bonito, he logrado marcar en dos compromisos consecutivos, de eso viven los delanteros. Espero seguir apoyando al equipo con mis goles”, destacó.

La tropa dirigida por Noel “Chita” Sanvicente regresará a los entrenamientos la tarde de este lunes, con miras al compromiso frente a Metropolitanos FC, que se llevará a cabo próximo miércoles 17 de agosto en el estadio Olímpico de la UCV, a las 7:00 pm, y que corresponde a la jornada 5 del Torneo Clausura 2017.

–

Fuente: El Nacional.