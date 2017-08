Padrino López: No es momento para estar en actitudes ambiguas

El ministro de la defensa Vladimir Padrino López, afirmó este lunes que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rechaza las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de realizar una intervención militar a Venezuela de ser necesario. “No admitimos imperialistas de parte del gobierno de los EEUU. Nos parece una actitud loca amenazar a Venezuela”.

Instó a que no hayan posiciones “ambiguas” en cuanto a las amenazas del gobierno estadounidense y a que se pronuncien en rechazo a estas pretensiones los distintos sectores nacionales e internacionales que no han emitido juicio. “Fijen posición los que no han fijado posición, es un asunto de la supervivencia de la integridad territorial”.

Padrino López dijo que toda la humanidad debe ponerse de pie y que debe entender que todas las guerras tienen propósitos “pantallas” y que las naciones que las propician solo tienen la finalidad de obtener beneficios para su subsistencia. “Ese discurso se agotó, nadie lo cree. El imperialismo se ha quitado la careta para ir por la vía de la agresión”.

El ministro calificó de grosera las pretensiones de Trump y dijo que se están metiendo no solo con la FANB si no con el pueblo venezolano y toda latinoamérica. “No quisiera imaginarme las consecuencias”.

Acusó al gobierno de los EEUU de financiar grupos violentos en el país para actuar en contra del Estado y de la Fuerza Armada. “Han desarrollado estructuras criminales para generar inestabilidad y derrocar al gobierno legítimamente constituido”.

Informó que a partir de ahora estarán tomando las medidas necesarias para proteger al país. “La Fuerza Armada reitera su vocación pacifista pero reafirma su vocación para defender la patria. Ratifica su incondicional apoyo al presidente Nicolás Maduro en cuyo liderazgo confiamos”, agregó.

Fuente: Unión Radio