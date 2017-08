Kerly Ruiz e Irrael Gómez se divorcian

La Felicidad de nuestros Hijos, es lo más importante que tenemos en nuestras vidas cuando asumimos el Rol de Padres, comenzando por darle una buena crianza, y una buena formación. El mantenimiento del hogar también, lo es, pero cuando, hay cosas que afectan la vida en común, que no se superan por más que se intenten, hay que pensar primero en la Felicidad de nuestros hijos, y en su tranquilidad. Por eso, hoy decido comunicarles a todos mis seguidores, la decisión firme de Divorciarme. Pido respeto y consideración 🌹somos buenos padres y buenas personas 🌹 no fue fácil para mí tomar ésta decisión tiempo pensando analizando pero mi hija es mi prioridad y su felicidad no tiene precio! Mi tranquilidad y la de mi hija es lo más importante en éstos momentos!

A post shared by Kerly Ruiz (@kerlyruiz85) on Aug 13, 2017 at 9:54am PDT