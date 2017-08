TSJ condenó a 15 meses de prisión a David Smolansky, alcalde de El Hatillo

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sancionó al alcalde del municipio El Hatillo del estado Miranda, David Smolansky, a 15 meses de prisión. Asimismo, Smolansky fue inhabilitado políticamente.

Sobre las 3:00 de la tarde de este miércoles 9 de agosto comenzó la audiencia al alcalde del municipio El Hatillo del estado Miranda, David Smolansky. El presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Juan José Mendoza Jover está al frente de la audiencia.

A continuación la nota de prensa difundida por el TSJ:

Sala Constitucional del TSJ sanciona al alcalde del municipio El Hatillo del estado Miranda a 15 meses de prisión

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia conjunta de los magistrados y magistradas que la integran, declaró el desacato por parte del ciudadano David Smolansky, en su ejercicio de alcalde del municipio El Hatillo del estado Bolivariano de Miranda, del criterio vinculante establecido por esta Sala en sentencia N° 276 del 24 de abril de 2014.

Asimismo, la Sala Constitucional declaró el desacato al mandamiento del amparo constitucional cautelar dictado mediante la sentencia N° 368 del pasado 24 de mayo de 2017 en el que incurrió el ciudadano David Smolansky, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En vista de lo antes mencionado, fue sancionado al cumplimiento de quince meses de prisión, más las accesorias de ley. Asimismo, Smolansky cesa en el ejercicio de sus funciones como alcalde del municipio El Hatillo del estado Bolivariano de Miranda y se declara su falta absoluta de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, así como también se declara su inhabilitación política.

Además, quedará a la orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y se estableció como sitio de reclusión la sede del mencionado organismo localizado en la ciudad capital. “Permanecerá en este lugar hasta que un juez de primera instancia en funciones de ejecución determine el sitio definitivo de reclusión”, precisó el magistrado Juan José Mendoza Jover, presidente de la Sala Constitucional, al dar lectura al dispositivo de la sentencia.

Se mantiene la medida de prohibición de salida del país del sancionado, decretada en sentencia N° 552 del 07 de agosto de 2017 para garantizar su efectiva aprehensión, en razón de la no comparecencia a la audiencia y el desconocimiento de su paradero, y se acuerda al Sebin proceder a la tramitación de la orden de alerta roja a los servicios de Interpol para lograr su ubicación y captura fuera del territorio nacional.

De igual forma se mantienen las medidas acordadas en la decisión N° 368 del pasado 24 de mayo de 2017, las cuales se extendieron al Alcalde encargado.

La Sala ordenó a quien asuma como Alcalde del municipio El Hatillo promover mecanismos de conciliación, y coadyuvar con aportes tendentes a mejorar las condiciones de vida de la comunidad; así como la prevención y protección vecinal en el ámbito de la paz, la recuperación integral de las personas que puedan estar lesionadas, e informarle cada 30 días.

La Sala ordenó remitir copias certificadas de la presente decisión a la ciudadana Delcy Rodríguez, en su carácter de presidenta de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente.

Dicha decisión fue tomada por los miembros de la Sala Constitucional tras la realización de la audiencia oral y pública del caso este miércoles en la sede del Alto Juzgado, en la cual las partes expusieron sus respectivos alegatos, dándose así fiel cumplimiento al debido proceso y demás garantías establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

A la fecha once alcaldes de oposición han sido suspendidos del cargo por el TSJ y enviados a prisión al ser señalados de su participación en los hechos de violencia en el país.

Smolansky expresó la noche de este martes 8 de agosto que no hay precedente en América Latina en cuanto a destitución o inhabilitación de alcaldes como, a su juicio, existe en Venezuela.

“No hay precedente en Venezuela, y me he puesto a investigar en todos estos meses, no hay precedente en América Latina donde 11 alcaldes han sido destituidos, inhabilitados, encarcelados, o están en el exilio”, manifestó durante un acto con los vecinos de su munipio y dirigentes políticos, para apoyar su gestión.

En horas de la mañana de este martes, Smolansky informó que había recibido una notificación del Tribunal Supremo de Justicia, en la que era convocado a una audiencia pública para este 9 de agosto a las 10:00 de la mañana, luego de tres meses de protestas en el país en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Las manifestaciones dejan un saldo de al menos 125 muertos.

La medida más reciente recayó sobre el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, quien fue suspendido de su cargo y condenado a 15 meses de cárcel en una sentencia dada a conocer la madrugada de este 8 de agosto.