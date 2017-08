Muguruza alcanza los octavos de final en Toronto

La española Garbiñe Muguruza logró su pase a los octavos de final de torneo de tenis de Toronto, puntuable para el circuito de la WTA, tras vencer a la belga Kristen Flipkens.

Muguruza, cuarta cabeza de serie, venció por 7-5 y 6-2 en una hora y 25 minutos en lo que supone la primera victoria de la española en Toronto. “Es la primera vez que gano un partido aquí en Toronto así que estoy contenta. Sentí que estaba fallando demasiado pero conseguí calmarme y reducir mis errores. A partir de ahí las cosas empezaron a marchar mejor”.

Su siguiente rival, Ashleigh Barty, no la trae buenos recuerdos ya que perdió en el último enfrentamiento en Birmingham en tres sets (3-6, 6-4, 6-3), pero no se preocupa por ello: “No me fijo mucho en mi siguiente rival, lo que tengo que hacer es seguir concentrada en mi juego y trabajando duro para llegar en buenas condiciones al siguiente partido”, aseguró.

La primera favorita del torneo, la polaca Arnieszka Radwanska dio una lección de tenis al imponerse por 6-o y 6-1 a la húngara Timea Babos, que nada pudo hacer para tratar de parar el huracán de buen juego de su rival

Fuente: Agencias